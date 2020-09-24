Çiftlikköy yeni meslek lisesine kavuşuyor

Dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticilerinden biri olan Aksa Akrilik, Yalova'ya katkı sağlamaya devam ediyor. Faaliyete geçtiği 1971 yılından bu yana, Yalova'da birçok yatırım ve sosyal sorumluluk projesine imza atan şirket, Yalova'ya yeni bir teknik lise kazandıracak. Çiftlikköy ilçesinde inşası başlayacak yeni okul yatırımının protokol töreni, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Cengiz Taş, Aksa'nın Yalova'nın bölgesel gelişimi adına özellikle eğitim alanında birçok yatırım yaptığını belirterek, yeni teknik lise projesinin de Yalova'ya önemli bir katkı sunacağını ifade etti. Konuşmasında meslek liselerinin eğitim alanında ayrı bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, bu alandaki çalışmaları çok değerli bulduklarını söyleyen Taş, yeni teknik lisenin Yalova halkına hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek Yalova'ya desteğin süreceğini dile getirdi.

En son yeniliklere uygun tasarlandı

Verilen bilgiye göre, şirket tarafından yapımı üstlenilen yeni teknik lise, üç yıl içinde tamamlanarak, Yalovalıların hizmetine sunulacak. Mesleki eğitimin tüm gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanan lisede, çağın getirdiği en son yeniliklere de yer verilecek. 5 bin 270 metrekare alan üzerine inşa edilecek lise, 24 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane ve 942 metrekarelik kapalı spor salonuna ev sahipliği yapacak. Lise, inşaatın tamamlanmasının ardından anahtar teslimi yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.