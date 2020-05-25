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Çiftlikte alkol alan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Çiftlikte alkol alan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Çiftlikte alkol alan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da bir çiftlikte alkol alan bir gencin silahını ateşlemesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Olay Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ilçenin Bucak mahallesinde akraba olan 3 kişi kendilerine ait çiftlikte alkolün de verdiği etkiyle silahla ateş etmeye başladı. Ateş etme esnasında kurşunların isabet ettiği H.İ.D (16) yaşamını yitirirken, Mehmet Çakıltaş (19) yaralandı.
Yaralı, Çakıltaş Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde tedavi altına alınırken, olayda hayatını kaybeden H.İ.D otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Mehmet Akif Uysal (19) emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hayati Kanat

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