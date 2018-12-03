Çığ altında kalan dağcı dedektör ve köpekle aranacak

Demirkazık dağı Eznevit mevkiinde üzerine çığ düşmesi sonucu ulaşılamayan Mustafa Kemal Karakoç için Erzurum, Malatya, Bursa, Samsun ve Niğde'de bulunan AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekipleri dünden beri arama çalışmasına devam ediyor. Demirkazık Dağ evinde bulunan ekipler helikopterlerle çığ yaşanan bölgeye sevk ediliyor. Çığ düşen bölgenin uzunluğunun 800 metreyi bulması nedeniyle ekipler uzun çubuklarla adım adım aranıyor.

Gece bölgede kar yağışı başlayacak

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düştüğü bölgede bu gece kar yağışı da bekleniyor. Öte yandan Samsun'dan getirilen kadavra köpeği Aprek sabahın ilk ışıklarında aramaya katılacak. Ekipler soğuk hava nedeniyle hava kararmasıyla arama çalışmalarına yarına kadar ara verilecek.

AKUT Niğde Basın sözcüsü Cavit Ünlü, ‘‘Çığ düşen bölge vadi olduğu için arama çalışmalarında zorlanıyoruz. Dağcının bacağında bulunan platinle dedektör aracılığıyla arama yapılacak'' dedi.

Yasin Esen

