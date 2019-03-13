Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür ulaşılamıyor

100 gündür çığ altına kalan talihsiz dağcının cansız bedenini arama çalışmalarının çığ riski nedeniyle başlamadığı belirtiliyor. Yerel dağcılar bölgede Haziran ayına kadar kar olduğunu ve çığ riskinin devam ettiğini söylediler.

2 Aralık 2018 tarihinde Demirkazık Dağı, Eznevit Mevkii'nde tırmanıştan inişe yapan Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı. Dağcı Hilal İşcan 1 gün sonra helikopterlerle kurtarılırken, Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Kar yağışı artışı olunca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Tekrar çığ riskinin bulunması nedeniyle 3 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.

Haziran ayında arama yapılabilir

AFAD ekiplerinin zaman zaman bölgeye yürüyüş yaptığı ancak çığ riskinin devam etmesi nedeniyle arama çalışması başlatılamıyor. Profesyonel dağcılar ise arama için herhangi bir teknolojinin olmaması nedeniyle bölgede Mayıs ve Haziran aylarında çığ riskinin azalacağı ve o tarihlerde aramanın yapılabileceğini ifade ettiler.