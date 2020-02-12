Çığ faciasında 8 akrabasını kaybetti, kendisi yaralı kurtuldu

Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği, 77 kişinin ise yaralandığı çığ felaketleri birçok eve ateş düşürdü. Birinci çığın ardından kaybolan iki kişiyi arama kurtarma çalışmalarına katılan güvenlik korucusu Kinyas İldeniz, birlikte gittiği akrabalarıyla ikinci çığın altında kaldı. Boğazına kadar kara gömülen ve kurtarılan İldeniz, birlikte gittiği korucu akrabalarından 8'ini kaybetti. Olay yerine 13 korucu akrabasıyla birlikte gittiğini ifade eden İldeniz, “13 kişi çığın altında kaldı. 5 kişi sağ çıktı, 8 kişi ise hayatını kaybetti. Bu 8 şehit; dayı oğlu, teyze oğlu ve amca çocuklarıydı. Hepimiz aynı ailedendik” dedi.

Birinci çığda kaybolan iki kişiyi kurtarmak için bölgeye gittiklerini dile getiren İldeniz, “Ateşin yanındaydı herkes ama biz biraz daha uzaktaydık. Aniden bir ses geldi. Ne olduğunu bilmiyorum. Oradaki yüzden fazla kişi çığ altında kaldı. Ben de boğazıma kadar karın altında kalmıştım. Sadece başım dışarıdaydı. Yarım saat sonra beni çıkardılar” ifadelerini kullandı.

Bilinci yerinde olmasına rağmen kimseye seslenemediğini belirten İldeniz, “İnsan ne yaptığını bilmiyor. Millete baktım, herkes karın altındaydı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Susuyordum. Sesim çıkmıyordu. Bir ara baktım sanki kimse yoktu. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Atilla İdiz

