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Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Çığ faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Van - Bahçesaray karayoluna, 4 Şubat 2020 17.45'te çığ düşmüştü. AFAD Van koordinasyonundaki arama kurtarma ekipleri, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8'i sağ olmak üzere 13 vatandaşımızı çıkarmıştı. Ulaşılamadığı değerlendirilen 2 kişi için AFAD Van ve koordinasyonundaki Jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyordu. 5 Şubat 12.00 sularında ikinci çığ düştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kaldı. AFAD tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41'e yükseldi.

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