Çiğ süt üretimi 2022 yılında yüzde 7,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, çiğ süt üretimi 2022 yılında yüzde 7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu. Bir önceki yıla göre manda sütü üretimi yüzde 31,5, keçi sütü üretimi yüzde 13,2, inek sütü üretimi yüzde 6,8 ve koyun sütü üretimi yüzde 6,7 azaldı.

Çiğ süt üretiminin 2022 yılında yüzde 92,3'ünü inek sütü, yüzde 4,9'unu koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

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