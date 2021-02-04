Çığda kaybettiği oğluna aldığı minibüsü bir yıldır çadırda bekletiyor

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Zeki Erekli, oğlu Fatih Erekli'nin 4 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği çığda yardım için gittiğini ve meydana gelen ikinci çığda hayatını kaybettiğini söyledi. Birinci çığın meydana geldiği akşam kendisinin de yardıma koştuğunu anlatan acılı baba Zeki Erekli, “Birinci çığda yaklaşık 35 kişi ile birlikte yardıma gittik. İkinci gün oğlum ve yeğenim gitti. Ben cenazeler nedeniyle gidemedim. Oğlum ile yeğenim kendisine yeni aldığım minibüsle yardıma gittiler ve geri gelmediler. Bir daha onları görmedik. Arabayı da başkası getirdi. O günden beri arabası çadırda bekliyor” dedi.

Arabayı kredi ile çektiğini anlatan Erekli, “Oğlum boştaydı. İş yoktu. Kaç yere başvurmuştu ama iş bulamamıştı. Ben de mecburen kredi çekip ona araba aldım. Kendisi gitti, arabası kaldı. Onun hediyesidir diye satamıyorum. Elim gitmiyor” ifadelerini kullandı.

Atilla İdiz