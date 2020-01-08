Çığda kaybolan kişiyi kurtarmak için gittiler, mahsur kaldılar

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde krom maden ocağına düşen çığ sonucu Yasin Kılıç hayatını kaybetti, Eray Minik yaralandı, 2 kişi ise çığ altında kaldı. Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada kayıp 2 kişiden 1'inin sağ olarak bulunduğu diğer şahsı ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Olay yerine ulaşmaya çalışan AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri'nin de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldıkları öğrenildi. Polis ekipleri ise yolda mahsur kalan araçlar için 4 kilometre önceden yolu trafiğe kapattı. Yolda kalanları ve çığda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.



Umutcan İşledici - Süleyman Cenk İdaye