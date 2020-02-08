Çığdan yaralı kurtulanlar o anı anlatmakta zorluk çektiler

Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa çığ felaketi oldu. 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı ilk çığ felaketinde kar altında kalan 2 kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine de çığ düşmüştü. Toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği faciadan kurtulanlar dehşet anını anlattı. Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkisinde meydana gelen çığ faciasında arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve ikinci çığın altında kalan vatandaşlar, olay anını anlattı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Güvenlik Korucusu Şaban Mantaş, diğer korucu arkadaşlarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye geldiklerini ifade ederek, “Kepçenin yanında ateş yakmışlardı. Tipiden dolayı üşüdüğümüz için arkadaşlar ve akrabalarla birlikte ateşin etrafında ısınmaya çalıştık. Sonra ben biraz yukarıya çıktım, onlarda aşağı indiler. Bakmamla birlikte çığ geldi ve kendimi çığın altında buldum. Yaklaşık 4-5 metrelik karın altındaydım. Bilincim yerindeydi, aydınlığı görüyordum. Ağzımı kapatmıştım ama nefes alabiliyordum. Milletin sesini duyuyordum. Ben o an ölümü ve buradan kurtulamayacağımı düşündüm. Kelime-i Şehadet getirdim ve Allah'a dua ediyordum. Ama umudumu da kesmiyordum. Yaklaşık yarım saat çığ altında kaldıktan sonra beni çıkardılar. Tipi vardı ve göz gözü görmüyordu. O an anlatılmaz, o anı yaşayanlar anlar. Yaklaşık yüzden fazla kişi vardı. Akrabalarım gitti. Aynı köyden 5 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Çığ altından yaralı olarak kurtarılan Hakan Kaynar isimli vatandaş ise o anı hatırlamak istemediği için konuşamayacağını dile getirirken İzettin Kaynar isimli vatandaş da ilk çığda akrabalarının kaybolduğunu ve onu aramak için çalışmalara katıldığını belirterek, “İlk çığda kaybolan Murat Kapağan'ı aramak üzere akrabalarımızla birlikte minibüs tuttuk. Olay yerine gittik. Jandarmalar olay yerine gitmemize izin vermedi. Bizde yakılan ateşin yanına gidip ısındık. Yaklaşık 5 dakika geçmeden çığ düştü ve bizi, askerleri, vatandaşları, korucuları herkesi dereye sürükledi. Ben yaklaşık 15 dakika çığ altında kalmıştım ve üzerimde de biri daha vardı. Onu bulup çıkardıktan sonra beni de görüp çıkardılar. 5 saniyede nefesim gitmişti. Kendime geldiğimde beni çıkarıyorlardı. Sadece ayağım içerde kalmıştı. Ardından iple yukarıya çıkardılar. Minibüse bindirip önce Çatak Devlet Hastanesine oradan da YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk ettiler. Dayım ve 3 akrabam hayatını kaybetti” diye konuştu.

Atilla İdiz - Vahit Olcay - Özkan Olcay

