İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiğköfte dükkanı cayır cayır yandı

Çiğköfte dükkanı cayır cayır yandı
Çiğköfte dükkanı cayır cayır yandı

Adıyaman’da, bir çiğköfte dükkanında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İş yeri yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Sümer Meydanı yakınlarında bulunan Göksel Leblebici'ye ait çiğköfte dükkanında yangın meydana geldi. Gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çiğköfte dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.