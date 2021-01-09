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Çiğli Tramvayı ihale şartnamesinde dikkat çeken şart

Çiğli Tramvayı ihale şartnamesinde dikkat çeken şart
Çiğli Tramvayı ihale şartnamesinde dikkat çeken şart

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamu ihaleleriyle yapılan yatırımlarda genç mühendislere ve mimarlara istihdam sağlayacak örnek bir uygulamaya imza attı. Büyükşehir, Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi Şartnamesine, projenin yapımında ilgili mühendislik dalları ve mimarlık bölümlerinden yeni mezun olmuş ikişer kişiye iş verilmesi şartını ekledi.

Yeni mezunlara büyük çaplı kamu projelerinde yer açmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi ile büyükşehir, yüklenici firmaya yeni mezun olmuş mühendis ve mimar çalıştırma zorunluluğu getirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Tramvayı Yapım İhalesinin teknik şartnamesine konulan özel maddeyle inşaat, makine, elektrik-elektronik, harita, jeoloji mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden son üç yılda mezun olmuş ikişer kişinin Çiğli Tramvayı projesinde çalışacağını söyleyerek şöyle konuştu:

“Bölümü ne olursa olsun, üniversitelerden yeni mezunların, ‘tecrübesiz' oldukları için iş bulmakta zorlandıkları herkesçe bilinir. Kamu ihalelerinde dahi genellikle ‘en az beş yıl tecrübe' şartı aranır. Bu konuda, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığımız eliyle ülkeye örnek olacak bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gençler, bizim çocuklarımız. Hepsi birer cevher. Bu büyük projelerde edindikleri tecrübeler sayesinde gelecekte çok önemli işlerin altında imzalarının olacağına inanıyorum. Attığımız bu ilk adımın devamını da diğer yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının getirmesini diliyorum.”

 

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