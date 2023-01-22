Cihan Aydın, Süper Lig'de bu sezon ilk kez düdük çaldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile DG Sivasspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Hakem Cihan Aydın, bu maçla birlikte bu sezon Süper Lig'de ilk kez maç yönetti. Aydın, müsabakada 3 kez sarı kartına başvurdu. Gaziantep FK'da Stelios Kitsiou, Papy Djilobodji ve Ömürcan Artan, sarı kart gören futbolculardı.

Bursa bölgesi hakemlerinden olan Cihan Aydın, 2022-2023 sezonunda daha önce Spor Toto 1. Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 olmak üzere toplam 12 karşılaşmada düdük çaldı.

Kariyerinde 2. kez Süper Lig'de düdük çaldı

Gaziantep FK - DG Sivasspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez Süper Lig maçında görev alan Cihan Aydın, kariyerinde daha önce geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Kayserispor - Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev almıştı.

Yunus Kılıç

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