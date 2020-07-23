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Cihan Ünal sınav arasında ‘My Way' şarkısını söyledi, sesiyle etkiledi

Cihan Ünal sınav arasında ‘My Way' şarkısını söyledi, sesiyle etkiledi
Cihan Ünal sınav arasında ‘My Way' şarkısını söyledi, sesiyle etkiledi

Ünlü sanatçı Cihan Ünal, Mersin’de jüri başkanlığını yaptığı sınava verilen arada söylediği ‘My Way’ şarkısıyla herkesi etkiledi.

Cihan Ünal sınav arasında ‘My Way’ şarkısını söyledi, sesiyle etkiledi - Tıkla İzle

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna alınacak 22 kişi için seçmeler devam ediyor. 24 Temmuz'a kadar devam edecek sınavda jüri koltuğunda başta Cihan Ünal ve Tomris Çetinel olmak üzere usta isimler yer alıyor. Şehir Tiyatrosuna sahne önü ve gerisinde çalışacak oyuncu ve teknik personel alımı için gerçekleştirilen sınavın jüri başkanlığını Cihan Ünal yapıyor. Jüri üyeleri, yurdun dört bir yanında eğitim görmüş deneyimli 341 sanatçının performansları hakkında uzun saatler süren değerlendirmeler yapıyor.

Cihan Ünal'ın “My Way” molası

Uzun saatler boyunca sanatçıların performanslarını değerlendiren jüri üyeleri, verdikleri sınav arasında Cihan Ünal'dan keyifli bir ricada bulundu. Bunun üzerine Frank Sinatra'nın “My Way” şarkısını seslendiren Cihan Ünal, yoğun tempoya güçlü sesiyle ara verdi. Unutulmaz şarkıya hem sanatın ustaları hem de Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun oyuncuları eşlik etti.

Sınav 24 Temmuz'a kadar sürecek

10 tiyatro oyuncusu ve 12 teknik personel alımı için 24 Temmuz'a kadar devam edecek sınavda jüri koltuğunda usta isimler yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda görev alabilmek için sınava katılan adaylar, aralarında Cihan Ünal, Tomris Çetinel, Özlem Ersönmez, Mehmet Yılmaz, Galip Erdal, Mehmet Yaşayan, Prof. Dr. Semih Çelenk, Prof. Dr. Sema Göktaş gibi usta isimlerin olduğu jürinin karşısında performanslarını sergiliyor.

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