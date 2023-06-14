Cihat Arslan: 'Türkiye, dünya futbolunda iyi bir yerde değil'

Kuzey Makedonya 1. Ligi takımlarından FC Shkupi ile mart ayında 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Cihat Arslan, İhlas Haber Ajansı muhabirine takımın durumu ve Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. FC Shkupi'yle ligde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Cihat Arslan, sezonu ikinci sırada tamamlayan takımıyla Avrupa kupalarında ön eleme maçlarına çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, “Geçen sene şampiyon, bu sene de ikinci. Kupaya gidebilmek için önce Makedonya Ligi'ni başarılı geçmek lazım. Sezon öncesi olduğumuz için önceliğimiz UEFA'da tur geçmek. Hem kulüp maddi olarak rahatlıyor hem de UEFA'nın o keyfi oluyor. Ben daha önce Akhisarspor'la da UEFA Kupası'na katıldığım için, orası farklı bir arena. Size tecrübe, kulübe de güzellik katıyor. Bu sene ikinci bitirdiğimiz için direkt eleme oynayacağız. Bizim için çok daha önemli karşılaşma olacak. 16 Haziran Cuma günü Bolu'da kampa gireceğiz. Ayın 29'una kadar buradayız. Sonra Makedonya'ya dönüp eleme müsabakaları için hazırlıklarımıza orada devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ne olduysa Dünya Kupası arasından sonra oldu”

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu da değerlendiren Arslan, “Sezon başına baktığımızda Fenerbahçe çok büyük bir hoca getirdi. Avrupa, hatta dünya standartlarında bir hoca. Çok da deneyimli. Sezona iyi başladılar, iyi de götürdüler. Galatasaray da hem yeni yönetim hem de Okan Buruk hocayla yeni bir kimliğe büründü. Geçen sene çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardı. Bu büyük bir değişimdi ama çok doğru bir kadro mühendisliği yapıldı Galatasaray'da. Fenerbahçe favori görünüyordu ama ne olduysa Dünya Kupası arasından sonra oldu. Sezon başında Galatasaraylı yöneticiler biraz daha federasyon yönetimine eleştirisel yaklaşıyordu. Dünya Kupası arasından sonra Galatasaray, pozitif ilerleme kaydetti. Yönetimi de tebrik ediyorum; Zaniolo, Mertens, Icardi transferlerinden dolayı. Türk futboluna büyük renk kattılar. Şenol Güneş hoca sezon başında Beşiktaş'ın başında başlasaydı belki şampiyonluk yarışına farklı bir nefes getireceklerdi. Lig sonuna kadar da iyi götürdüler. Kötü başladıkları ligi çok çok iyi bitirdiler” şeklinde konuştu.

“Yabancı hocaların birkaç seneye ihtiyacı var”

Süper Lig'de son 16 sezonda Türk teknik direktörlerin şampiyonluk yaşamasının hatırlatılması üzerine Cihat Arslan, “Yabancı hocaların geldiği ilk sene şampiyon olması zor. Hem takımını tanıyacak, hem ligi hem de rakiplerini tanıyacak.. Yabancı hocaların birkaç seneye ihtiyacı var. Türk teknik direktörlerin kendi toprakları, kendi bildikleri bir lig. Yoksa Jesus'tan hepimiz büyük değiliz, Türk teknik direktörler olarak. Onu öyle görmemek lazım” diye konuştu.

“Çok fazla yapbozlar Fenerbahçe'yi bu hale getirmiş olabilir”

Fenerbahçe'de her sezon çok fazla değişiklik yaşandığını belirten 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Biraz inandığınız birini getirdiğinizde onunla birkaç sene devam edebilirsiniz. Alex Ferguson, Manchester Unitad'a ilk geldiğinde hemen şampiyon olmadı. Galatasaray, Menchester'ı elediğinde onlar için büyük bir yıkımdı ama kimse Ferguson'un görevine son vermedi. Ya da Guardiola, Manchester City'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı diye kimse onunla yolları ayırmadı. Sonunda da Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzandı. O yüzden Jesus'a da destek vermek gerekirdi. Çok fazla yapbozlar Fenerbahçe'yi bu hale getirmiş olabilir” cümlelerine yer verdi.

“Liyakat değil, tanıdıklık üstüne gidiyor işler”

Cihat Arslan, Türk futbolunda teknik direktör olarak yeni yüzlerin yer alması gerektiğine vurgu yaparak, “O zaman kalite artar, rekabet artar. Şu an Türkiye, dünya futbolunda iyi bir yerde değil. 80 milyon nüfusumuz var, çok büyük potansiyellerimiz var. Bu potansiyeli neden kullanamıyoruz? Gerçekçi rekabete açık olmadığımız için. Liyakat değil, tanıdıklık üstüne gidiyor işler. Rekabetin önünü açtıkça alttan daha başarılı teknik direktörler gelecektir. Bu da yukarıyı zorlayacaktır. Ama Türk teknik direktörler dünyaya da açılmalı. Erol Bulut hoca Cardiff City'e gitti, tebrik ediyorum. Portekizli hocalar sadece Portekiz'de mi çalışıyor, yoksa dünyada Portekizli hocaları mı temsil ediyorlar. Bizim eksiğimiz de bu diye düşünüyorum. İnşallah hocalarımız yurt dışında en iyi yerlere gider” dedi.

“Kuntz, Türk futbolunu evirip çevirebilir mi?”

A Milli Futbol Takımı'nda teknik adamlık koltuğunda yabancı hoca olup olmamasından ziyade daha farklı konulara odaklanılması gerektiğini dile getiren Arslan, şunları söyledi:

“Türk futboluna ne katacak, neler getirecek diye bakmak lazım. Milli takım için Türk futbolunun sallandığı bir dönemdeyiz. Kuntz, bu kalıcı başarıları ortaya çıkarabilecek bir teknik direktör mü acaba? Yoksa Avrupa'da sadece genç bir takım çalıştırmış teknik direktör, Türk futbolunu evirip çevirebilir mi? Bir sistem üzerine oturtabilir mi, kesinlikle hayır. Ben Kuntz'a o yüzden karşı çıkıyorum. Bir ülke futbolunu dizayn etmesini bekliyoruz. Daha önce bunu yapmış mı, yapabilir mi; hayır.”

Arda Güler değerlendirmesi

Son olarak da Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Arda Güler hakkındaki düşüncelerini anlatan Cihat Arslan, “Bütün Türk gençliğine örnek olacak bir kardeşimiz. Allah onu bütün sakatlıklardan, belalardan korusun. Herkesin ümit ışığı. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı herkesin ortak alkışladığı bir futbolcu. Herkes onun gözünün içine bakıyor. Çok da centilmen bir çocuk. İnşallah bozulmadan devam eder ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinde bizi temsil eder” diyerek sözlerini tamamladı.

Uygar Aydın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.