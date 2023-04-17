Çıkan yangın tek katlı evi kül etti

Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Gölören köyünde medyana geldi. Durmuş Tek'e ait tek katlı evde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören orman işçilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yasin Erdem

İLGİLİ HABER Manisa OSB’deki kağıt fabrikasında büyük yangın

İLGİLİ HABER Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınından sonra griden yeşile dönüş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.