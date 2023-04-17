İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çıkan yangın tek katlı evi kül etti

Çıkan yangın tek katlı evi kül etti
Çıkan yangın tek katlı evi kül etti

Karabük’te çıkan yangın sonucu tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangın tek katlı evi kül etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Gölören köyünde medyana geldi. Durmuş Tek'e ait tek katlı evde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören orman işçilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yasin Erdem

İLGİLİ HABER
Manisa OSBdeki kağıt fabrikasında büyük yangın Manisa OSB’deki kağıt fabrikasında büyük yangın
İLGİLİ HABER
İspanyanın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi
İLGİLİ HABER
Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınından sonra griden yeşile dönüş Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınından sonra griden yeşile dönüş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.