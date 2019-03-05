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Çıkan yangın yürekleri ağza getirdi !

Çıkan yangın yürekleri ağza getirdi !
Çıkan yangın yürekleri ağza getirdi !

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan bir binanın kot 1 katında bulunan dairede tespit edilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının 5 yaşındaki bir çocuğun evde tek başına bulunduğu sırada çıkması itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Ankara Pursaklar ilçesinde bulunan Kardeşler Sokak'ta 4 katlı apartmanın kot 1 katında bulunan dairede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre evde tek başına bulunan 5 yaşındaki Kadir Emin B. mahsur kaldı. Dumanları ve alevleri gören komşular itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangının çıktığı binada dumandan etkilenen çocuklar ve vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen yaşlı kadın Ayşe Ilıca, itfaiye erinin sırtında binadan çıkarıldı. 5 yaşındaki Emin B. ise ambulansla Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Binadan çıkarılanlar, tedbir amaçlı ambulansa alınarak kontrol edildi. Polis ve itfaiye ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.  

İrfan Çalışkan - Mevlüt Hasgül - Emre Yüzügüldü

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