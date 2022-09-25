Çıkan yangında alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi

Olay, sabah saatlerinde Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07ATR178 plakalı aracın sürücüsü H.Ç., bir müşterisini almak içinhavalimanına geldi. Şahıs araçla dönüşe geçtiği sırada cadde üzerinde araçtan dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücünün ve yolcunun aracı terk etmesinin ardından araç bir anda motor kısmında çıkan yangın ile alev topuna döndü. Sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir



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