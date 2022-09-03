Çıkan yangında market kullanılamaz hale geldi

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülyaka Mahallesi'nde bulunan Kaynaktur Sitesi'ndeki bir markette meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın sebebiyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sarması üzerine vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, iş yerinde soğutma çalışmaları yürütüldü. Yangın sebebiyle iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi

