Çikolata yerine bunları tüketin

Kakaonun çikolatanın ana maddesi olduğunu belirten Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “Kakao flavanoid ve polifenol deposudur. Ayrıca içeriğinde prosiyanidin, epikateşin, kateşin gibi antioksidan maddeler bulunur.Tüm bu içerikler sayesinde kakao, güçlü bir antioksidan özellik gösterir.Flavanoidler kan damarlarının genişlemesini sağlayarak tansiyonu düşürücü etki sağlar. Kalp sağlığının korunmasında etkilidir. Aynı oranda flavanoid yeşil elmada da mevcuttur.Çikolata kalsiyum, magnezyum, bakır ve potasyum içerir. Beyinde endorfin ve serotonin salınmasını arttırarak mutluluk hissi verir ve ruh halini iyileştirir Açık havada yapılan sporun 30. Dakikasında da aynı etkiyi görmeniz mümkün. Tüm bu olumlu sonuçlar tabi ki içeriği en az \%70 kakao olan çikolatalarda mevcut” dedi.

“Antioksidan içeriği en yüksek olan kakao tozu, bitter çikolata, sütlü çikolata, beyaz çikolata” diyen Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ancak bitter çikolata da yağ ve şeker olduğu unutulmamalı ve günlük en fazla 25 gr=2,5 küçük kare tüketimi ile sınırlandırılmalıdır. Diyetinize bağlı olup ben yineden çikolata yemem diyenlerdenseniz alternatif olarak; yarım muzu dilimleyip üzerine kakao serpip tüketebilirsiniz. Meyvelerinizi dilimleyip toz tarçın serpebilirsiniz. Kuru meyveleri ara öğünlerde tercih edebilirsiniz. Sütünüzü çok az kakao veya tarçın ekleyebilirsiniz. Günlük tüketeceğiniz suyun içerisine kabuk tarçın katıp gün boyu tarçınlı suyu içebilirsiniz.” şeklinde konuştu.