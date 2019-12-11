İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çikolata yerken hayatını kaybetti

Çikolata yerken hayatını kaybetti
Çikolata yerken hayatını kaybetti

Okulda yediği çikolata sonucu nefes alamayarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ankara Keçiören'de bir okulda şırınga şeklindeki çikolata yediği sırada nefes alamayarak hayatını kaybeden birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazede Köksal Ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken acılı aileye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok taziyede bulundu.

Dün sabah saatlerinde Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7) şırınga şeklindeki çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı. Okul görevlileri tarafından en yakın sağlık ocağına götürülen Mert Yağız Köksal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mert Yağız Köksal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğle namazını müteakiben Mert Yağız Köksal için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okul görevlileri ve Köksal Ailesi'nin yakınları katıldı.
Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşanan olaydan dolayı müfettiş görevlendirerek inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklamada, ilkokul öğrencisinin ölümüyle ilgili başlattıkları soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Emin Kuvat - Erdinç Türkcan

 

 

 

 

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.