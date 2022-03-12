'Cildinize bahar temizliğiyle Hollywood ışıltısı'

Yazın habercisi, yaklaşan bahar aylarıyla ruh ve bedende oluşan yenilenmeyi ciltte de yansıtmanın zamanı geliyor. Kış aylarında soğuk ve kirli havanın yanı sıra mevsim gereği fazlaca tüketilen yağ ve karbonhidrattan zengin gıdalar da cildin üzerinde olumsuz etkiler gösterebiliyor. Cildi modern yöntemlerle ışıltılı bir görünüme kavuşturmak günümüzde düzenli bakımlarla mümkün. Kalıcı makyaj teknikleri, popüler kaş ve kirpik uygulamaları, cilt bakımı ve verdikleri eğitimlerle tanınan NN Beauty Center'ın kurucusu Nermin Negiz, doğal görünümü koruyarak, kişisel güzellik sorunlarının çözümü ile ilgili açıklamalarda bulundu

''Vücudun en kıymetli örtüsü cilt''

Vücudun en kıymetli örtüsünün cilt olduğuna vurgu yapan Nermin Negiz, ''Pek çok insan cilt sorunlarının en çok kış döneminde yaşandığına inanıyor. Maalesef, bu doğru bilinen yanlışlardan biri. Yenilenmenin, uyanışın ve rengin mevsimi olan ilkbaharda da cildiniz ciddi zararlar görüyor. Kızarıklık, kuruluk, pullanmaya bağlı döküntü, akne ve leke problemlerindeki artış, yaşanan sorunlardan sadece bir kısmını oluşturuyor'' dedi.

''Tek seansta parlayın''

Negiz, sözlerine şöyle devam etti: ''Sorun sağlık ve güzellik olunca durum ciddi; ancak çözümsüz de değil. Cildinizi mevsim geçişlerine göre hazırlayıp, yenileyici uygulamalarla bütün bu sıkıntıların önüne geçebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de Hydrafacial uygulaması. Amerika'da Hollywood yıldızlarının tercihi Hydrafacial cilt yenileme sistemi, cildin ihtiyacı olan tüm bakımların tek seansta uygulanması ile parlak ve ışıltılı bir görünüm sağlayabiliyor.''

''İğnesiz ve acısız yöntem''

Hydrafacial uygulaması hakkında bilgi veren Negiz, ''Herhangi bir iğne enjeksiyonu içermeden sadece vakumlama yöntemidir. Kişi acı, ağrı hissetmez. Bu vakumlama işlemi yaklaşık 30 dakika sürer ve bu süre içinde kullanılan özel solüsyonlarla cildin en alt kademesine kadar ulaşılarak derinlemesine bir bakım sağlar. Bu uygulama her mevsim ve her kişiye uygun olduğu için tavsiye ediyoruz'' şeklinde konuştu.