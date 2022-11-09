Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda TIR kuyruğu bitmiyor

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Tır kuyruğunun 6 kilometreyi bulduğu gümrük kapısında sürücüler, Çıldır-Aktaş Gümrük kapısından geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kalıyor.

Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz'de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu.

Olgun Yıldız



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.