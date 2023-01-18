Çıldır Gölü üzerinde Kafkas gösterisi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden bin 950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı tamamen buzla kaplı. Göl üzerinde atlı kızaklarla yapılan tur ise yoğun ilgi görüyor. Doyumsuz manzaraların oluştuğu Çıldır Gölü, son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Ziyaretçiler buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken, Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkarıyor.

Çıldır Gölü, bu yıl geç de olsa son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu. Cam gibi buzla kaplanan göl büyük ilgi odağı olurken, bu doğa harikası gölü ziyaret edenlerin de farklı etkinliklerine sahne oluyor.

Olgun Yıldız

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