Çıldır Gölü'nde muhteşem ‘Sema' gösterisi

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da, yüzeyi 25 santimetre buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü, farklı güzellikler ve heyecanlar sunuyor. Doğu Anadolu'nun tek tatlı suyuna sahip 124 bin metrekare yüz ölçümüyle ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün üzerinde yürüyüş yapanlar, atlı kızak gezilerine katılanlar ve otomobiliyle gösteri yapanlara da rastlanıyor.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut, Çıldır gölü ve bölgenin tanıtımı için buzla kaplı göl yüzeyinde sema gösterisi gerçekleştirdi. Karadavut, ''Ardahan'a bağlı Çıldır gölü üzerindeyiz. Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen donmuş durumda. Yurt içi ve yurt dışından birçok turisti ağırlayan bu gölde bizde bir gösteri gerçekleştirdik. Bu güzel doğa başta olmak üzere meşhur sarıbalığını yemeye davet ediyoruz.'' Dedi.

Neva Karadavut ise, ''Burası gerçekten çok büyük bir göl ve kış aylarında tamamen donuyor. Göl üzerinde araçlarla drift yapılabiliyor, atlı kızaklar ve motorlarla gezi yapabiliyorsunuz. Buranın doğal güzelliği gerçekten gelip görmeye değer. Ünlü Sarı balığı yemenizi tavsiye ederim. Sizleri Ardahan Çıldır gölünü ve buranın doğal güzelliklerini görmeye bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

Olgun Yıldız