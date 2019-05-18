Çilek Ağacı Anaokulları Çilek Şenliği'nde buluştu

Çilek Ağacı Anaokulları'nın her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çilek Şenliği'nde çocuklar hem eğlendi hem de konuklara unutulmaz bir gün yaşattılar. Bu yıl Polenezköy'de düzenlenen şenliğe, Çilek Ağacı Anaokulları kurucusu Filiz Şahin, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri olmak üzere çok sayıda davetli katılım sağladı. Düzenlenen şenlik kapsamında öğrenciler, palyaçolar halat çekme, yüz boyama etkinlikleri ile gönüllerince eğlendi. Ardından palyaçolar eşliğinde oyun oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Şenlik kapsamında minik öğrenciler, hazırladıkları etkinlikler ile konuklara keyifli anlar yaşattı. Minik yüreklerin anneler günü dolayısıyla hazırladıkları sürpriz karşısında izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

"Çocuklarımıza yaşanası bir dünya bırakmanın mücadelesini veriyoruz"

Çilek Ağacı Anaokulları Kurucusu Filiz Şahin, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Çilek Şenliğimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ötürü teşekkür ediyorum. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz Çilek Şenliğimiz'de varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, hayat boyu yol göstericimiz ve koruyucumuz olan baş tacı annelerimizin gününü kutlayarak hep birlikte doyasıya eğlendik. Çilek Ağacı Anaokulları olarak çocuklarımıza yaşanası bir dünya bırakmanın mücadelesini veriyoruz. İnsanın payına düşen en güzel, en onurlu üstünlüklerin, bilginin, sevginin, dayanışmanın tüm hayatları boyunca yanlarında olmasını istiyoruz" dedi.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Şahin, daha sonra da velilerle birlikte miniklerin el emeği eserlerini tek tek gezdi. Minik parmaklar tarafından serbest zaman, fen-doğa etkinlikleri ve sanat etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan eserlerin sergilendiği sergi veliler tarafından büyük ilgi gördü.