Çilek gelir kapısı oldu

2018 yılında dönemin Valisi Esengül Civelek tarafından başlatılan ‘Vali Hanım Çileği' projesi ile kırsal kalkınma amaçlanırken, ev hanımlarının da hem iş sahibi olması, hem de ev ekonomisine katkı sağlamaları hedeflenmişti.

Menteşe, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde projenin başladığı tarihten itibaren çilek üretimi için başlatılan çalışmalarda çok sayıda vatandaş sera içinde çilek üretimi gerçekleştirirken, bugüne kadar yaklaşık 20 milyon TL gelir elde edildiği öğrenildi. Projenin başladığı tarihten günümüze kadar 1 milyon 618 çilek fidesi üreticilere hibe edildi. Bu fideler proje kapsamında kurulan bahçelerde dekarda yaklaşık 5-6 ton ürün alınıyor.

San Andreas adı ile bilinen çileğin en büyük özelliği yılın 9 ayı ürün vermesi. Bunun yanında aromasının yüksek olması nedeniyle başta reçel ve komposto yapımında tercih ediliyor. Normal mevsiminde kilosu 10 liradan satılan Vali Hanım Çileği, zaman zaman kilosu 20 liraya kadar ulaşıyor.

‘Vali Hanım Çileği' projesi kapsamında 2018 yılından bugüne kadar çilek üretimi gerçekleştiren Kavaklıdere'nin Menteşe Mahallesinden Hüseyin Serim çilek üretimi ile ilgili verdiği bilgide, “Vali hanım çilek projesine 2018 yılında dönemin valisi şu anki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Esengül Civelek'in Muğla'mıza kazandırmış olduğu proje ile başladık. Çilek bahçemiz 2018 yılında kuruldu. 2018 yılından bugüne kadar üretimimizi yapıyoruz. Yaşadığımız alan kırsal alan olduğu için kırsal alanda yaşayan bayanlara iş imkanı ve istihdam sağlıyor. Proje şu anda çok iyi. 200'e yakın çilek üreticisi oldu. Bulunduğumuz bölgede Menteşe Mahallesinde Çilek üretimine yönelik büyük bir revaç var. Bu alanda kendimizi daha fazla geliştirmek istiyoruz. Antalya ve Mersin bölgesinde olan seralardaki gibi burada da Ekim-Ocak ayına kadar çilek ürünü almak istiyoruz. Bize bu konuda desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Yeni valimiz Orhan Tavlı, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Barış Saylak'a ve Kavaklıdere Belediye Başkanımız Mehmet Demir'e bize verdikleri destek için teşekkür ederiz” dedi.

Mehmet Ölmez

