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Çilek tarlasında okuduğu türkülerle işçileri motive ediyor

Çilek tarlasında okuduğu türkülerle işçileri motive ediyor
Çilek tarlasında okuduğu türkülerle işçileri motive ediyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde çilek hasadı devam ediyor. Çilek tarlasının sahibi Sefer Yılmaz, okuduğu türkülerle işçilere motivasyon kaynağı oluyor. Kazdağları eteklerinde bulunan Kalkım’da günde yaklaşık 100-150 ton arası çilek toplanıyor.

Çilek tarlasında okuduğu türkülerle işçileri motive ediyor - Tıkla İzle

Çanakkale'nin Kalkım beldesinde çilek hasadı, bu yıl hava şartları sebebiyle 15 Haziran'da başladı. Beldede günlük 100-150 ton arasında çilek toplanırken, ihracat, iç piyasa ve reçellik olarak üç farklı kategoriye ayrılıyor. Vatandaşlar diğer bölgelere göre Kazdağları'nın eteklerinde yetişen ve lezzeti, aroması ve kokusuyla fark oluşturan Kalkım çileklerini tercih ediyor.

“Bu yıl verim düşük”

Kalkım'da 6 yıldır çilek yetiştiriciliği yapan Ramazan Yılmaz, bu yıl verimin üçte bir düştüğünü ve hasadın bir ay geç başladığını belirtti. Bundan ötürü fiyatların biraz arttığını kaydeden Yılmaz, “Çilek hasadı bu yıl Haziran ayının 15'inde başladı. Önceki senelerde Mayıs'ın 15'inde yapıyorduk. Hava şartlarından dolayı bu sene geç başladık. Verim bu yıl yağışlardan dolayı çok düşük. Üçte bir kadar düşüş oldu” dedi.

“Yevmiye ücretleri bu yıl 20 lira arttı”

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) üretimi etkilemediğini, ancak işçi bulma konusunda sıkıntı çektiklerini anlatan Yılmaz, “İhracat, piyasa ve reçel olmak üzere toplam üç farklı kategoride hasat yapıyoruz. İhracat ürünlerini tahta kasaya, piyasayı şale dediğimiz kutulara ve reçellikleri de düz topluyoruz. Fiyatlar bu yıl 5 ile 7,5 lira arası değişiyor. Yevmiyeler bu sene 100 lira. Geçen yıl 80 lira idi. Maliyet artınca ücretlerde de biraz artış oldu. Korona virüs üretimimizi etkilemedi. Devamlı üretim yapıyoruz ama işçi konusunda epey bir sıkıntı çektik. Her yıl 10 lira artan yevmiyeler bu yıl pandemiden dolayı 20 lira arttı” diye konuştu.

Çilek tarlasının sahibi Ramazan Yılmaz'ın babası Sefer Yılmaz da, okuduğu türkülerle tarlada çalışan işçilere moral veriyor.

Utku Yaşar Cüce

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