Çilem Doğan'dan hapis cezası açıklaması

Adana'da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan'a (30) yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası 5 yıl sonra Yargıtay tarafından onandı.

Doğan, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanarak kararın ardından ilk kez konuştu.

“Hapis kararından sonra kızımı bütün kadınlara emanet ettim”

Doğan onanan hapis kararıyla ilgili “Dün verilen karar beni etkilemedi açıkçası, hala nefes alıyorum ve bu nefes sayesinde milyonlarca kadına nefes verdiğimi düşünüyorum.” Dedi. Evliliğinde iki buçuk yıl şiddet gördüğünü anlatan Doğan “Düzelsin diye çok mücadele ettim. Sürekli şiddete maruz kalmak feci bir şey.” Dedi. Kızına babasının nasıl öldüğünü terapist eşliğinde anlattığında onu hiç yargılamadığını ve anladığını belirterek “İyi ki sen nefes alıyorsun deyip ağlayarak göğsüme yaslandı” dedi.

“Kızım sabaha kadar ‘karnım ağrıyor' dedi ama kalbinin acıdığını biliyorum”

5 yıl sonra gelen hapis kararı sonrasında çocuğunu tavrının aynı olduğunu anlatan Doğan “Sabaha kadar uyuyamadım. Dün geceyi biraz zor geçirdik. Çocuk ‘karnım ağrıyor' sabaha kadar dedi ama ben onun kalbinin acıdığını biliyorum” dedi.

Doğan “Bu hapis kararı benim değil, bana değil. Bütün kadınları hapsettiler, 8 yaşındaki bir çocuğu hapsettiler” diyerek tepkisini dile getirdi. 8 yaşındaki kızının Aralık ayında doğum günü olduğunu ama kararın ardından hayallerinin yarım kaldığını anlattı. Kızını tüm kadınlara emanet ettiğini belirten Doğan “Biliyorum ki yalnız bırakamayacaksınız benim kızımı. Asla yalnız değilim, değilsiniz. Ben kızım için, kendi canımı kurtarmak için yaptım. Birlikte mücadele ettiğim bütün kadınlara kızımı emanet ettim dün” ifadesini kullandı. Ardından da hapis kararını ceza kuruluna taşıyıp düzeltme talep edeceklerini belirterek “Benim hala umudum var” dedi.