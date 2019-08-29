‘Çılgın Parkur' ile çocuklar okula enerji dolu başlayacak

Çocukların okul öncesi hem eğlenip hem de oynayarak, okula daha zinde ve sağlıklı girmesi amacıyla, Türkiye'den birçok markayı Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, Çılgın Parkur Etkinliği başlatıyor. Çocukların doyasıya eğlenecekleri, eğlenirken zamanı doğru kullanarak yarışacakları etkinlik 31 Ağustos – 8 Eylül tarihlerinde 13.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek. 6 -14 yaş arası çocuklar için açık olacak parkura katılım etkinlik alanında yapılacak olan rezervasyon ile olacak.

Denge tahtasından lastik koşu engeline, tırmanma duvarından çember atma engeline kadar çok sayıda farklı etaptan oluşan parkurlarda eğlenen çocuklar, yeni eğitim öğretim dönemine enerji dolu başlayacak.

