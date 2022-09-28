Çılgın sanatçı hayranların içine daldı ezilmekten son anda kurtuldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kendine has hareket ve şarkılarıyla kısa sürede Tıvorlu İsmail olarak tanınan İsmail Aşkan, gittiği düğünlerde sahne alıp davetlileri eğlendiriyor. Birçok yere konuk sanatçı olarak katılan Aşkan, bir düğünde sahne aldığı sırada hayranları tarafından sahneden indirildi. Kalabalık için düşen Aşkan, ezilmekten son anda kurtuldu. Düğünde ayakkabıları çıkarılan fenomen, son olarak eline aldığı sopayla hayranlarının içine daldı. Hayranlarını dövüp şarkı söyleyen fenomen, son dakikalarda omuzlardan taşınırken yere düştü. Gözlüğü kırılan fenomen, seyircilerine doyumsuz anlar yaşattı. Vatandaşlar, 2 saat süren konserde doyasıya eğlendi.

Serdar Gükçe - Hazım Gökçe

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