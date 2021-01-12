“Cilt sağlığını korumak için hijyen malzemeleri kullanırken dikkatli davranmalıyız”

Medicana Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilsu Salih, Covid-19 pandemisi ile birlikte hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen maske, dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Salih, “Cildimiz bizim koruma kalkanımızdır. Maske, sabun, dezenfektan, kolonya her ne kadar ayrılmaz bir parçamız haline gelseler de cilt sağlığımız korumak için kullanımı sırasında dikkatli davranmamız, yanlış kullanım sonucu oluşabilecek cilt hasarlarından ve hastalıklarında kaçınmamız gerekiyor” dedi.

“Deri problemlerinde gördüğümüz artış dikkat çekici”

Covid-19 pandemisi ile birlikte yaşamımızda yer eden maske, dezenfektan, sabun ve kolonya gibi koruyucu önlemlerin de kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken temel koşullar olduğunu aktaran Dr. Salih, “Cildimiz tüm vücudumuz için koruma kalkanı görevi gören dayanıklı bir yapı da olsa da virüsten korunmak için aldığımız hijyen önlemlerinin dikkatli uygulanmamasından kaynaklanan deri problemlerinde gördüğümüz artış dikkat çekici” şeklinde konuştu.

“Yüzde enfeksiyon olmaması için maskelerin tek kullanımlık olması gerekmektedir”

Dezenfektan, kolonya, ıslak mendil, sabun gibi ürünlerin kullanımına bağlı olarak eller de; maske kullanımına bağlı olarak yüz bölgesinde ve sık sık duş almaya bağlı olarak vücut derisinde görülen rahatsızlıkların arttığına dikkat çeken Dr. Salih, oluşabilecek cilt rahatsızlıklarına ve bunlara karşı alınası gerekli önlemlere dair şu bilgileri verdi:

“Maske kullanımına dikkat etmemiz gerekir. Yüzde enfeksiyon olmaması için maskelerin tek kullanımlık olması gerekmektedir. Her ne kadar hijyen açısından maske temiz olsa da uzun süreli takıldığında buhar ve sıcaklığa bağlı yağlı ciltlerde akneyi tetiklemektedir. Rosa hastalarında ise buharın sıcaklığına bağlı kılcal damar genişlemesini arttırmaktadır. Korunma amaçlı yağlı ciltlerde günlük yüz bakımı ve maskeler düzenli kullanılmalıdır. Rozalı hastalarda sıcak soğuk farkından yüzlerini korumalılardır. El temizliği için kullandığımız birçok antiseptik sabun ve solüsyonlar fazlasıyla irritan madde içermektedir. Bu irritanlar ciltte kuruluğu arttırarak hem alerjiyi tetiklemekte hem de ikincil bakteri veya mantar enfeksiyonlarına giriş kapısı açmaktadır. Alerjik kişilerde daha az irritan içeren antiseptikleri tercih etmeleri gerekmektedir. Kuruluğu önlemek için her dezenfektan kullanımı sonrası eller yıkanıp nemlendirici kullanılmalıdır”.

Dr. Salih, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Maske seçimi kaliteli ve koruyucu olması göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Hijyen kurallarına göre bir maskenin gün içinde birden çok defa kullanılabilir ancak kullanım göz önünde bulundurularak düzenli olarak değiştirilmelidir.

Maskelerin dış yüzeyleri kirlenmiş sayıldığı için maske takıp çıkartma kurallarına uyulmalı ve eller maske teması sonrasında da dezenfekte edilmeli ve/veya yıkanmalıdır.

Lastikli maske kullanımlarında, kulak arkalarında deri de tahriş meydana gelebilir. Bu durumda deri tahrişini önleyici kremler kullanılabilir.

Yıkanabilir maskelerde deterjan yerine beyaz sabun tercih edilmelidir. Böylece cilt ile uzun süre temas ettiğinde ciltte alerjik bir durumu tetiklemesinin önüne geçilebilir.

N95 gibi cilt yüzeyine iyice oturan maske kullanımlarında ciltte kızarıklık ve yara oluşabilir. Bu deri hastalıkları maskenin metaline ya da içerdiği maddeye (formaldehit) bağlı, kumaş maskelerde ise maskeyi yıkarken kullanılan deterjan ya da boyalara bağlı olarak gelişebilir. Kuru ciltte deri rahatsızlıkları daha kolay gelişebildiğinden ciltte kuruluk olduğunda hafif bir nemlendiriciyle nemlendirilmesi uygundur. Hastalığın şiddetine göre uzman hekim önerisi ile kısa süreli kortizonlu ya da kortizonsuz kremler kullanılabilir.

Maske kullanımı esnasında makyaj yapılmasını önermiyoruz. Ancak makyajdan vazgeçemeyenlerin fondöten, pudra gibi makyaj ürünleri yerine ten rengi bir nemlendirici ya da güneş koruyucu kullanmaları uygun olabilir.”

Sık sık duş alınması nedeniyle aşırı sıcak su yerine sıcağa yakın ılık duş cilt sağlığı için daha uygun olacaktır. kaynar suyla sık duş almak da vücut derisini kurutarak egzamaya ve kaşıntıya sebep olabildiğinden duş sonrası cildimizi korumak amacıyla nemlendirici kullanmak önemlidir.

Derinin kuru olması daha kolay deri rahatsızlıkları oluşumunu kolaylaştırdığından yüzümüz içinde, ellerimiz içinde cilt derimiz için de deriye uygun nemlendirici kullanmak cilt sağlığımızı korumak açısından çok önemlidir”.