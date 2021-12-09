Cilt yenilemede yeni yöntemler

Rejeneratif tedaviler, bugün tıp dünyasında en gözde konuların başında geliyor. Yaraların iyileşme sürecini destekleyen, doku oluşumuna da katkı sağladığı bilinen bu tedaviler sadece estetik tıpta ve dermatolojide değil, aynı zamanda ortopedi ve kardiyovasküler tıp alanlarında da sıkça kullanılıyor.

Op. Dr. Bülent Cihantimur, kişinin kendi yağ dokusundan alınan örneklerin ihtiyaç duyulan bölgeye yerleştirilmesi yöntemiyle (Fat Juice) cildi yenilemenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Fat Juice yönteminin mezoterapi ve PRP gibi cilt gençleştirici diğer yöntemlerden çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Cihantimur "Doktor tarafından, kişinin kendi yağlarından ve kendi dokusundan gerektiği oranda alınan Fat Juice, gereken bölgelere koyuluyor. Bu yöntemin temel amacı, uygulama yapılan bölgeyi gençleştirmek, yenilemek, tazelemek ve ciltte rejeneratif etkiyi, yani doku onarımını gerçekleştirmek. Yaraların iyileşme sürecini destekleyen, doku oluşumuna da katkı sağladığı bilinen bu tedaviler sadece estetik tıpta ve dermatolojide değil, aynı zamanda ortopedi ve kardiyovasküler tıp alanlarında da sıkça kullanılıyor. Fat Juice'un doku onarıcı ve yenileyici özelliği vücutta yara, yanık ve izleri gidermede, aynı zamanda ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırmada etki gösteriyor" dedi.

Dr. Cihantimur Fast Juice'un kişinin kendi vücudundaki yağlardan, genel anestezi gerektirmeden lokal uyuşturma yöntemiyle alındığını belirterek "Basit ve hızlı bir prosedür olan Fat Juice, istenilen bölgelere uygulanabiliyor. Uygulama sonrası kişilerde hızlı şekilde iyileşme gözlemleniyor ve hastanede yatmaya gerek kalmıyor" ifadelerini kullandı.

