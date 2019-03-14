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Cimbom, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Cimbom, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Cimbom, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın son bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Türkiye 19 Yaşaltı Milli Takımı kampında bulunan Yunus Akgün, antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.  

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