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Cimbom evinde 3 puan peşinde

Cimbom evinde 3 puan peşinde
Cimbom evinde 3 puan peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray ile Club Brugge Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY 0-0 CLUB BRUGGE

Maçtan Dakikalar

4' Galatasaray önde çok yoğun bir baskı uyguluyor rakibe. Brugge pasla çıkmakta zorlanıyor...

3' Gole çok yaklaştık! Ömer Bayram'ın kullandığı frikikte kaleci Mignolet topu köşeden çıkardı.Devamında sağdan Mariano'nun ortasında Adem Büyük'ün röveşata vuruşunda top üstten dışarı gitti.

2' İleride pres yapıp topu kazanan Adem Büyük, rakip ceza yayına yakın bir noktada yerde kaldı. Karar faul.

1'Maç başladı

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 Galatasaray 11'i: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Lemina, Ömer, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük

Club Brugge 11'i: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Dennis, Openda, Diatta

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