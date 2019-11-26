Cimbom evinde 3 puan peşinde

GALATASARAY 0-0 CLUB BRUGGE
Maçtan Dakikalar
4' Galatasaray önde çok yoğun bir baskı uyguluyor rakibe. Brugge pasla çıkmakta zorlanıyor...
3' Gole çok yaklaştık! Ömer Bayram'ın kullandığı frikikte kaleci Mignolet topu köşeden çıkardı.Devamında sağdan Mariano'nun ortasında Adem Büyük'ün röveşata vuruşunda top üstten dışarı gitti.
2' İleride pres yapıp topu kazanan Adem Büyük, rakip ceza yayına yakın bir noktada yerde kaldı. Karar faul.
1'Maç başladı
---------------------
Galatasaray 11'i: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Lemina, Ömer, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük
Club Brugge 11'i: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Dennis, Openda, Diatta