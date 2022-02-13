Çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde korkutan yangın

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Aslan Çimento fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın geri dönüşüm bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Mert Gürenç

