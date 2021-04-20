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Çimento Piyasasında Faaliyet Gösteren 9 Teşebbüs Hakkında Soruşturma

Çimento Piyasasında Faaliyet Gösteren 9 Teşebbüs Hakkında Soruşturma
Çimento Piyasasında Faaliyet Gösteren 9 Teşebbüs Hakkında Soruşturma

Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 1 Nisan 2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret A.Ş., Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., OYAK Çimento A.Ş., Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş., As Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş., Konya Çimento Sanayi A.Ş., Küpeliler Endüstri A.Ş. ve Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 21-18/231-M sayı ile karar verdi.

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