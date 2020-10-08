Çimento yüklü dorse alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay D750 Zonguldak-Ankara karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Bolu'dan çimento yükü ile Zonguldak'a yola çıkan G.Ç. idaresindeki 14 GM 515 plakalı çekiciye bağlı dorsenin lastiği patladı. Patlama sonrası dorsede yangın meydana geldi.

Gürültü sonrası aynadan arka tarafı kontrol eden sürücü alevleri fark edince hızlıca çekiciyi dorseden ayırıp uzaklaşmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine Zonguldak ve Karaman Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri ve trafik polisleri yangın esnasında karayolunda ulaşımı durdurdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolundaki yangın; ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücü ise bir süre olayın şokunu atlamadı. Sürücü, "Lastikte gümleme oldu" diye konuştu. Yangın anı ise başka bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ - Vedat Kılıç