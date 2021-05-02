Cimnastikte tarihi başarılar!

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Elif Çolak, Türkiye adına bir ilki başardı. Çolak, genç kadınlar bireysel finalinde 2.385 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Elif Çolak, böylelikle trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı.

Şampiyonada Rus cimnastikçi Anzhela Bladtceva 55.550 puanla altın, Mariia Mikhailova ise 54.085 puanla gümüş madalya elde etti.

Elif Çolak ve Sıla Karakuş'tan gümüş madalya

Gençler senkronize finalinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş, ikinci olarak Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı getirdi. Elif ve Sıla, 44.830 puan aldı. Belaruslu Maryia Siarheyeva, Viyaleta Bardzilouskaya 48.500 puanla altın, Rus cimnastikçiler Mariia Mikhailova ve Anna Epifanova ise 44.770 puanla bronz madalyaya uzandı.