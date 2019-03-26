Çin Airbus'a 300 jet siparişi verdi

Airbus ile Çin'in devlet satın alma ajansı Çin Havacılık Tedarik Holding Firması arasında yapılan anlaşmada 290 adet A320- aile jetleri ve 10 adet A350 geniş gövde uçaklarının alımı yer aldı.

Fransız yetkililer Çin'in Airbus'a ısmarladığı uçakların katalog fiyat değerinin 30 milyar avro (33 milyar 918 milyon dolar) dolar olduğunu söyledi. Airbus uçak imalatçısının genellikle önemli indirimler yaptığı kaydedildi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın 2017'de ziyareti sırasında Çin'in Boing uçak fabrikasından 300 uçak siparişi vermesi bekleniyordu. Ancak, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı sebebiyle bir siparişin gerçekleşmediği ifada edildi.

Boeing 737 MAX'ların seferden alınması ve ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklarının ısınması sebebiyle Boeing böyle büyük miktarda bir sipariş almasını belirsizliğe bıraktı.

Çin'in Airbas'a 300 uçak siparişi vermesinin ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlıkların doğrudan bir bağlantısı olduğu konusunda bir delil görülmemesiyle birlikte Çin'in bu tür diplomatik sinyaller verdiğinin görüldüğü de Çin uzmanları tarafından dile getirildiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Büyük (havacılık) anlaşmanın yapılması ileriye doğru atılan büyük bir adım ve bu bağlamda büyük bir işarettir” dedi.

ABD ile Çin arasında aylar süren ticaret ve gümrük anlaşmazlıklarını çözme çalışmalarının arasında Çin'in ABD'den 200 veya 300 jet alımının da yer aldığı belirtildi.