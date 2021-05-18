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Çin basınından Selçuk Bayraktar'a Steve Jobs benzetmesi

Çin basınından Selçuk Bayraktar'a Steve Jobs benzetmesi
Çin basınından Selçuk Bayraktar'a Steve Jobs benzetmesi

Çin’in devlet televizyonunda yayınlanan bir programda Selçuk Bayraktar’a ‘‘Türkiye’nin Steve Jobs’u’’ benzetmesi yapıldı.

Çin basınından Selçuk Bayraktar’a Steve Jobs benzetmesi - Tıkla İzle

Çin Merkezi Televizyonu'nda (CCTV) yayınlanan bir programda değerlendirmelerde bulunan Çinli savunma uzmanı Song Yichang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile ilgili olarak ‘‘Türkiye, insansız hava aracı (İHA) alanında bir deha çıkardı Selçuk Bayraktar. Bayraktar, için Türkiye'de ‘İHA'ların babası' denebilir. Bayraktar'ın İHA alanındaki konumu, (Apple şirketinin kurucusu) Jobs'un akıllı telefon alanındaki konumuna çok benziyor. Şahsen, bunu Jobs'un akıllı telefon alanında birinci olmasına benzetiyorum'' ifadelerini kullandı.

Programda, Bayraktar'ın eğitimi ve kariyeriyle ilgili ayrıntılı bilgiler aktaran Song, uzmanlığı elektronik ve haberleşme olan Bayraktar'ın ABD'deki çalışmaları esnasında İHA sistemlerine yoğunlaştığını kaydetti.

Çinli uzmanın, programdaki yorumları, Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo başta olmak üzere farklı sosyal medya platformlarında da büyük ilgi gördü.

Cenk Özkömür
 

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