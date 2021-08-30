Çin, çocukların haftada 3 saatten fazla online oyun oynamasını yasakladı

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, oyun bağımlılığının önüne geçmek için online oyunlarla ilgili yeni kısıtlamaları duyurdu. Yeni düzenlemeye göre 18 yaşın altındakiler, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sadece birer saat oyun oynayabilecek. Buna göre çocukların tatillerde de yalnızca günde 1 saat oyun oynamasına izin verilecek.

Çocukların geçerli günlerde yerel saatle yalnızca 20.00 ve 21.00 arasında oyun oynayabileceği belirtilirken, çevrimiçi oyun şirketlerinin belirlenen saatler dışında reşit olmayanlara oyun erişimi sağlaması yasaklanacak ve doğrulama sistemleriyle gerçek kimliklerle giriş yapılması sağlanacak.

Çin, daha önce reşit olmayanların çevrimiçi oyunlara erişim saatlerini tatil günlerinde 3 saat, diğer günlerde ise 1 buçuk saat ile sınırlandırmıştı.