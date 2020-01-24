Çin corona virüsü için SARS tedavi yöntemini uygulayacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgınının tedavisinde SARS tedavi yöntemi uygulanacağı açıklanırken, salgına yakalanan hastaların tedavisinin yapılmasına yönelik bin yataklı prefabrik hastane yapımına başlandı. Wuhanlı yetkililerce, zatürreye neden olan corona virüsü için tedavi uygulanacak hastanenin inşasına 25 bin metrekarelik bir alanda başlandığı ve 3 Şubat'ta inşanın tamamlanacağı bildirildi. Hastane, salgın hastalığa özel olarak tasarlanmış olup, bin kişilik kapasiteyle, izole ve etkili bir tedavi sağlamak için tıbbi imkanları bir araya getirecek.

Çin'de 2003 yılında hızla yayılmış olan Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS) tedavisi için Pekin'de bir hastane inşa edilmiş ve 2 ay içinde hastaların 7'de 1'i iyileştirilerek tıp tarihinde bir ilke imza atılmıştı.