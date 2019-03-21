İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin Devlet Başkanı Jinping'den Avrupa ziyareti

Çin Devlet Başkanı Jinping'den Avrupa ziyareti
Çin Devlet Başkanı Jinping'den Avrupa ziyareti

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya, Monaco ve Fransa’yı kapsayan Avrupa turuna başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Monaco Prensi 2. Albert ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Çin'den ayrıldı. Jinping'in Avrupa turunun ilk durağı olan İtalya'ya gerçekleştireceği ziyaret, Çin'den bu ülkeye 10 yıl sonra devlet başkanlığı düzeyinde gerçekleştirilecek resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Jinping'in, İtalya, Monaco ve Fransa'ya gerçekleştireceği ziyaretler, Çin ile AB arasındaki ticari ilişkilerin düzelmesi, kültürel temaslar, bölgesel ve uluslararası konular kapsamında önem taşıyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.