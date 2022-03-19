Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den, Biden'a Tayvan mesajı

ABD Başkanı Joe Biden ile Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı açıklamada, Biden ile görüşmesinde Tayvan konusunda ilişkin ABD'ye sert mesajlar gönderdiğini duyurdu. Xi Jinping, Biden'a Tayvan konusunun çok hassas olduğunu ileterek, bu konunun doğru ele alınmaması durumunda bu durumun Çin ile ABD arasındaki ilişkilere zarar vereceğini ilettiğini kaydetti.

Xi Jinping ayrıca, Tayvan meselesinin ABD ile aralarındaki en önemli ve aynı zamanda en hassas olan konu olduğunun da altını çizdi. 1 saat 50 dakika süren görüşmede Xi Jinping, bazı ABD‘li isimlerin Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen Tayvan'daki güçlere yanlış mesaj gönderdiğini ve bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu Biden'a ilettiğini aktardı. Xi Jinping, Biden'ın ve yönetiminin Tayvan konusuna gereken önemi vereceklerini umduğunu da sözlerine ekledi.

Xi Jinping, görüşmede Ukrayna'da barışın bir an önce sağlanması gerektiğini, ABD başta olmak üzere NATO'nun da Rusya ile diyalog kurarak Ukrayna krizindeki düğümü çözmeleri gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.

Öte yandan Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Xi Jinping'e Tayvan konusunda ABD'nin tutumunun değişmediğini ve şu anda süren statükonun korunması taraftarı olduklarını, buna karşıt görüşlere destek olmayacaklarını ilettiği ifade edildi. Bunun yanı sıra Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Biden'a Tayvan boğazındaki statükonun korunması ve Tayvan'ın güvenliğinin sağlanması konusundaki desteği için teşekkür edildi.

Uğur Rıfat Karlova

