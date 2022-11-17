Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Kanada Başbakanı Trudeau'ya tepki

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Zirvesi'nde bir araya geldiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya tepki gösterdi. İki lider arasındaki gerginlik, zirve kapanışında yaptıkları ayaküstü konuşma sırasında kameralara yansıdı. Xi Jinping, Trudeau'yu zirve çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmeyi basına sızdırmakla suçladı. Çince konuşan ve çevirmen aracılığıyla önceki gün zirvedeki toplantılarının sızdırılmasına tepkisini gösteren Jinping, “Konuştuğumuz her şey basına sızdırıldı ve bu bence uygun değil” dedi. Jinping'in tepkisine karşı Trudeau, "Kanada'da özgür, açık ve samimi diyaloğa inanıyoruz ve sahip olmaya devam edeceğiz. Birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz, ancak aynı fikirde olmadığımız şeyler de olacak” diyerek yanıt verdi.

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