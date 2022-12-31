Çin Devlet Başkanı Xi'den yeni yıl mesajı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yeni yıl konuşması gerçekleştirdi. Xi Jinping, Genel Sekreterlik görevini üstlendiği Çin Komünist Partisi'nin ve Çin'in 2022 yılında yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi ve 2023 yılına dair mesajlar verdi. 2022 yılında Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ni başarıyla düzenlediğini işaret eden Xi, Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak konumunu koruduğunu kaydetti.

"Halkın can güvenliğini ve sağlığını azami boyutta koruduk"

Xi, Çin'de Covid-19 ile mücadele çalışmalarına değinerek, "Çin, mevcut koşullar doğrultusunda Covid-19 ile mücadele tedbirlerinde düzenlemeler yaparak uygulamaları mükemmelleştirmek için çalıştı. Halkın can güvenliğini ve sağlığını azami boyutta koruduk" dedi. Çin'in salgınla mücadelede yeni bir aşamaya girdiğini söyleyen Xi, "Şafak önümüzde. Hala bir mücadele dönemindeyiz. Daha sıkı çalışmalıyız, kararlılık zafer demek, dayanışma zafer demek" diye konuştu.

"Farklı insanlar aynı konuda farklı görüşlere sahip olabilir, bu doğal bir şey"

Çin Devlet Başkanı Xi, Çin'in 2022 yılında uzay çalışmaları alanında önemli başarılara imza attığına dikkat çekerek yıl içinde Shenzhou-13, Shenzhou-14 ve Shenzhou-15 uzay araçlarının fırlatıldığını ve Çin'in uzay istasyonunun inşa edildiğini hatırlatarak, "Çinliler uzayda bir yuvaya sahip oldu" ifadelerini kullandı.

Xi, Çin ekonomisinin büyük dirence, geniş potansiyele ve güçlü dinamizme sahip olduğunu vurgulayarak Çin ekonomisinin uzun vadede iyi yöndeki gelişme eğiliminin değişmediğini dile getirdi. Çin'in büyük bir devlet olduğunu söyleyen Xi, "Farklı insanların farklı beklentileri var. Farklı insanlar aynı konuda da farklı görüşlere sahip olabilir, bu doğal bir şey. Koordinasyon ve istişare yoluyla fikir birliği sağlanmalı" mesajı verdi.

"Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayanlar bir aile"

Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'a da değinen Xi, Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayanların bir "aile" olduklarına dikkat çekti. Xi, "İki yakada yaşayan tüm yurttaşlarımızın aynı istikamette adım atarak Çin milletinin uzun vadeli mutluluğunu birlikte oluşturmasını diliyoruz" dedi.

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