Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'li mevkidaşı Pompeo'dan önce Rusya'ya gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 13 - 14 Mayıs'ta Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğinin açıklanması üzerine Rusya'dan bir ziyaret açıklaması daha geldi. Yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 12 - 13 Mayıs tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentine bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceği belirtildi.

Lavrov ile Wang Yi'nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya ziyareti öncesi bir hazırlık toplantısı gerçekleştirileceği belirtilirken, diplomatların Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri de ele alacağı ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gen Shuang ise ziyaretle ilgili bilgi vererek, Rusya ve Çin liderlerinin geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede alınan kararların uygulanması konusunda görüşeceğini söyledi.

Rus basını, Pompeo'nun ziyaretinden 1 gün önce Çin ve Rus Dışişleri bakanlarının görüşmesinin dikkat çekici olduğu ve ABD'ye 2 ülkenin ilişkilerinin kuvvetli olduğunun gösterilmesi amacıyla böyle bir planlamaya gidildiği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.

Erhan Altıparmak

