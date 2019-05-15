İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Çin ABD'ye karşı kendisini koruyor'

Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Çin ABD'ye karşı kendisini koruyor'
Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Çin ABD'ye karşı kendisini koruyor'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, yalnızca kendilerini koruma amacı ile ABD yaptırımlarına karşılık verdiklerini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang ABD ile yaşadıkları ekonomik gerginlik hakkında basına açıklamalarda bulundu. ABD'nin attığı adımlar ile iki ülke arasında bir ticaret savaşı tanımlamaya çalıştığını belirten Shuang, Çin'in böyle bir atmosferde yalnızca kendisini savunmaya çalıştığını söyledi. ABD'nin elindeki ulusal gücü Çinli şirketlere karşı suistimal ettiğini vurgulayan Shuang, bu yöntemin doğru olmadığı belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Çin'e yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Trump, “Çin Devlet Başkanı Xi ve Çin'deki dostlarıma açıkça söyledim. ABD ile ticaret anlaşması yapmaması durumunda Çin ciddi derecede zarar görecek. Çünkü, şirketler Çin'den ayrılarak diğer ülkelere taşınacak” ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın adımından sonra ise Çin Finans Bakanlığı, Haziran ayından itibaren 60 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, 1 Haziran'dan itibaren toplamda 5 bin 140 Amerikan ürününe gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.