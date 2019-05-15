Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Çin ABD'ye karşı kendisini koruyor'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang ABD ile yaşadıkları ekonomik gerginlik hakkında basına açıklamalarda bulundu. ABD'nin attığı adımlar ile iki ülke arasında bir ticaret savaşı tanımlamaya çalıştığını belirten Shuang, Çin'in böyle bir atmosferde yalnızca kendisini savunmaya çalıştığını söyledi. ABD'nin elindeki ulusal gücü Çinli şirketlere karşı suistimal ettiğini vurgulayan Shuang, bu yöntemin doğru olmadığı belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Çin'e yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Trump, “Çin Devlet Başkanı Xi ve Çin'deki dostlarıma açıkça söyledim. ABD ile ticaret anlaşması yapmaması durumunda Çin ciddi derecede zarar görecek. Çünkü, şirketler Çin'den ayrılarak diğer ülkelere taşınacak” ifadelerini kullanmıştı.



Trump'ın adımından sonra ise Çin Finans Bakanlığı, Haziran ayından itibaren 60 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında, 1 Haziran'dan itibaren toplamda 5 bin 140 Amerikan ürününe gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.