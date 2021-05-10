Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Filistin-İsrail geriliminin tırmanmasından endişeliyiz'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, başkent Pekin'de bugün düzenlenen basın toplantısında hükümetin, Filistin'de son günlerde yaşanan çatışmalara dair tutumunu açıkladı. Chunying, "Çin, son günlerde Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasından endişe duyuyor. Taraflara, sakin ve itidalli olma, daha fazla yaralanmaya yol açabilecek çatışmalardan kaçınma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çinli sözcü, uluslararası toplumun iki devletli çözüm temelinde ve Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları doğrultusunda Filistin ile İsrail arasındaki barış müzakerelerinin en erken tarihte yeniden başlatılması için çalışması gerektiğini kaydetti.

Cenk Özkömür

